Superjacht van Bezos ligt in Rotterdam, Hef niet uit elkaar gehaald

Het transport is uitgevoerd door de Koninklijke van der Wees Groep. Het bedrijf bevestigt dat het transport heeft plaatsgevonden, maar wil daar verder niks over kwijt. De basis van het jacht is gebouwd door Oceanco in Alblasserdam, waarvandaan de romp over water is getransporteerd naar de nieuwe locatie. Daar worden dan de masten gemonteerd. Van de Eemhaven kun je in één keer doorvaren naar de Noordzee, zonder gehinderd te worden door bruggen.