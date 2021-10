Superlief! Vier koningspinguïns geboren in Blijdorp (en dat is een record)

twee minuten met Al bij de derde date schoot olifant Timber raak: ‘We krijgen een klein Rotterdam­mer­tje’

9 oktober De Rotterdamse olifantenbul zag, kwam en bevruchtte. Twee weken nadat hij vanuit de Maasstad richting Wildlands Adventure Zoo in Emmen koerste, was de eerste dekking met zijn lief Swe Zin al een feit. En de derde keer was het écht prijs. ,,Er is dus een Rotterdammertje op komst’’, zegt woordvoerster Hanneke Wijshake, die maar wat trots is op deze vruchtbare slurfmans.