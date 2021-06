Supporters belagen voorstanders Feyenoord City op privéadres: ‘Dit is schandalig’

Agent in opleiding veroorzaak­te ernstig verkeerson­ge­luk: 120 uur werkstraf

3 juni Voormalig agent in opleiding Ruby J. wíst dat ze te veel alcohol had gedronken en had dus nooit in de auto mogen springen. Ook niet als ze zou zijn bedreigd door haar ex-vriend en in paniek was, zo oordeelde de rechtbank donderdag in het proces tegen de 27-jarige verdachte.