Supporters kunnen tóch een duik nemen in Hofpleinfontein

Het nieuws komt als een verrassing, aangezien burgemeester Aboutaleb eerder nog stelde dat de fontein leeg moest blijven. Dit met als doel om chaos in de binnenstad te voorkomen. De Kuip zou volgens de burgervader de beste plek voor de huldiging zijn. Nu is daar dus toch verandering in gekomen. Volgens een woordvoerder van Stadsbeheer Rotterdam staat niets een volledig gevulde Hofpleinfontein nog in de weg.

Het idee van Aboutaleb om geen huldiging op de Coolsingel te houden de fontein leeg te te laten leverde de nodige kritiek op. De gemeenteraad was unaniem verontwaardigd over het besluit en drongen er op aan om toch een huldiging op Coolsingel mogelijk te maken. Toch bleef de burgemeester bij zijn standpunt. ,,We willen geen verkeerschaos in de stad. Ik wil geen dronken figuren en racende auto’s, het is ook mijn plicht om die mensen te beschermen. Het wordt een grote chaos als het verkeer doorrijdt en mensen een duik in de fontein willen nemen”, stelde hij eerder.

Huldiging

Het besluit leidde logischerwijs ook tot kritiek van de Feyenoordsupporters. Zo sprak medewerker Carli Klijn eerder: ,,Wij als supportersvereniging vinden dat een huldiging, zeker naar aanleiding van een Europees toernooi, moet plaatsvinden waar het hoort. En dat is op de Coolsingel. Daar hebben we mooie momenten meegemaakt en mooie prijzen gevierd. Het is heel bijzonder om daar te mogen staan’’, zegt hij.

