Supporters steunen Feyenoord met vuurwerk in aanloop naar Klassieker

update Laatste redmiddel tegen schulden: Vestia splitst zich op in drie lokale corpora­ties

15 januari Ondanks een eerdere reddingsactie blijven de schuldenproblemen van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia zo groot, dat de volkshuisvester zichzelf in drieën wil splitsen. Een organisatie in Rotterdam, een in Den Haag en een in Delft en Zoetermeer.