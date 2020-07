Supportersclub Feyenoord: keuze voor Ajax-artiesten was ongelukkig

Zangeres Glennis Grace die in de Kuip optreedt. Daar moet een deel van het Feyenoord-legioen niets van hebben. Zij staat immers bekend als fanatiek aanhanger van de Amsterdamse rivaal Ajax. Dat geldt ook voor Jeroen van der Boom en Xander de Buisonjé, ze zouden volgende maand optreden bij het Zomerterras in de Kuip tijdens Live!@DeKuip!. Feyenoord-supporters spuiden hierover hun onvrede op Twitter. Daarop werd besloten de optredens af te blazen.

Voorzitter Remco Ravenhorst van supportersvereniging FSV De Feijenoorder vindt het een ongemakkelijke discussie. ,,Laat ik zeggen: de keuze van de artiesten had wat toffer gekund, wat creatiever. Dat ook meer rekening was gehouden was met binding met de stad en de club. Dat sentiment komt toch altijd weer boven drijven.’’

Ravenhorst wil geen afstand nemen van de aanhangers die de artiesten niet in hun Kuip wensten. ,,Wij zijn niet betrokken bij de keuze, dat was aan de Kuip. Maar ik zie wel een verschil met een concert waar je heen gaat omdat je de artiest leuk vindt of dat je op een terras zit waar iemand komt optreden. Het is toch het Zomerterras, in de Kuip, van en bij Feyenoord.’’