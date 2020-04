Sushiliefhebbers opgelet: Zalmhuis komt met drive-thru voor... sushi!

22 regiogeno­ten overleden aan corona, 119 nieuwe besmettin­gen

15:57 Het totaal aantal patiënten dat met zekerheid is overleden aan corona, is in de Rotterdamse regio met 22 nieuwe sterfgevallen opgelopen naar 244. Het aantal ziekenhuisopnamen steeg met 14 naar 793, dat is minder dan het gemiddelde verleden week. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM.