Syriëganger Mounir E. uit Spijkenisse veroordeeld tot twee jaar cel

Het Haagse gerechtshof heeft de 36-jarige Mounir E. uit Spijkenisse in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het uitreizen naar Syrië met een terroristisch motief. Mounir E. was eerder door de rechtbank vrijgesproken.

Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat de man in 2014 vanuit Spijkenisse is gereisd om zich aan te sluiten bij IS . Zo had hij het aanmeldformulier voor IS al ingevuld. Hierop gaf hij aan dat hij als ‘inghimasi’ - een zelfmoordvechter - wilde strijden. Ook bleek dat hij zich op 7 juni 2014 had uitgeschreven uit de gemeente waar hij woonde. Hij had daarna bij zijn bank een wereldpas aangevraagd en verklaarde aan familie dat hij naar Turkije ging vertrekken.

In totaal was hij ongeveer twee weken weg uit Nederland. Volgens het hof is er geen bewijs dat hij bij terugkeer in Nederland zich weer bezig hield met terroristische zaken.

Enkelband

Mounir E. werd vorig jaar in Rotterdam aangehouden omdat de politie bang was dat hij een aanslag zou plegen rond de marathon. Hij had een gebiedsverbod gekregen maar hield zich daaraan niet. Medewerkers van de RET hadden hem horen zeggen dat ‘er vandaag iets moois gaat gebeuren op de marathon: boem!’

Mounir E. was één van de eerste Nederlanders die te maken kreeg met de Tijdelijke Wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Deze wet, op 1 maart ingevoerd, geeft de minister van Justitie de mogelijkheid een gevaarlijk geacht persoon een meldplicht, gebiedsverbod en enkelband op te leggen terwijl de betrokkene (nog) niets heeft misdaan. Mounir E. werd uiteindelijk niet vervolgd voor het overtreden van het gebiedsverbod omdat was verzuimd aangegeven in welke straten hij tijdens de marathon wel of niet mocht komen.