Neergeschoten Syriër die met bijl zwaaide is overleden

Verwarde man dreigt gaskraan open te draaien

20:31 Vijftig gezinnen in de Rousseaustraat in Rotterdam-Lombardijen moesten vanmiddag hun woning uit en hebben een uur lang zonder stroom gezeten. Stedin had uit voorzorg het gas afgesloten, nadat een verwarde man had geroepen de gaskraan open te draaien. De 30-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.