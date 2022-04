Taakstraf voor ex-lijsttrekker PVV Rotterdam na uitspraken over zwarten: ‘Heb niets strafbaars gedaan’

Géza Hegedüs, de man die één dag lijsttrekker was voor de Rotterdamse PVV, heeft dertig uur taakstraf opgelegd gekregen vanwege ‘beledigende’ uitspraken over ‘negers’. De Rotterdammer vindt het absurd. ,,Eén uur zou al te veel geweest zijn.”

De inmiddels 59-jarige Hegedüs deed de uitspraken eind 2016 in een podcast van de extreemrechtse groepering Erkenbrand. De uitzending ging over het stichten van een ‘etnostaat’: een staat waarin, om maar eens een variant te noemen, overwegend witte mensen wonen.

Hegedüs zei dat in Nederland een ‘oorlog’ gaande is en etnische vermenging ‘onze grootste vijand’ is. Ook merkte hij op dat in Rotterdam het gros van de witte vrouwen ‘met negers loopt’ en dit een ‘bedreiging’ is. Verder stelde hij dat ‘negers toonaangevend zijn in de criminaliteit’.

‘Absurd, politiek proces’

Daarop besloot het Openbaar Ministerie de Rotterdammer te vervolgen voor groepsbelediging én het aanzetten tot haat. Hegedüs betoogde vervolgens ter zitting dat hij slechts aan het filosoferen was. Hij sprak van een ‘absurd, politiek proces’.

Volgens de rechter is Hegedüs wel degelijk over een grens gegaan. De uitspraken konden namelijk ‘een bijdrage leveren aan (een verdere) polarisatie binnen de Nederlandse samenleving'. ,,Krenkende uitlatingen worden weliswaar tot op zekere hoogte beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting, maar de verdachte is in dit geval te ver gegaan en heeft zich daarom schuldig gemaakt aan strafbare feiten.”

Hegedüs zelf is verbolgen over het vonnis. ,,Het is bizar dat ik überhaupt voor een rechtbank moest verschijnen. Geen enkele straf - al was het maar één uur - zou terecht geweest zijn. Ik heb niets strafbaars gedaan.”

Hij gaat daarom in hoger beroep, zo kondigt hij aan. ,,Als ik deze straf aanvaard, is het een schuldbekentenis.”

