Taakstraf voor vrouw (25) voor betrokkenheid bij woningverhuur aan criminele types

Burgemees­ter Oskam: ‘Een breed college is de inzet in Capelle’

De stemmen zijn uitgebracht, het feest van de democratie is ook in Capelle aan den IJssel weer achter de rug. Maar, zou je kunnen zeggen, het echte werk begint nu pas. Want wie gaat met wie? Burgemeester Peter Oskam, die onlangs voor zes jaar bijtekende in de IJsselgemeente, is ook benieuwd hoe de hazen nu lopen. ,,Leefbaar streeft naar een breder college.’’

8:00