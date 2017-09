Taakstraffen geëist na Coolsingel-rellen

Op 7 mei 2017 had Feyenoord landskampioen kunnen worden, bij winst tegen stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd werd echter verloren en de voetbalclub pakte de titel pas een week later.



De teleurstelling was groot onder de fans en velen reageerden dat af op de politie die met 750 man sterk in de stad was. Flessen, stukken stoeptegel, pilonnen, glazen en blikjes. Zo’n beetje alles wat voor het grijpen lag vloog in het rond op de Coolsingel, Lijnbaan, het Rode Zand en de Meent in het centrum van Rotterdam.





Zelfs met fietsen werd gesmeten. En met hekken, plastic stoelen, verkeersborden en vuurwerk. Ook politievoertuigen moesten het ontgelden. De verdachten moeten zich ook verantwoorden voor het schreeuwen van opruiende teksten. Agenten werden uitgemaakt voor 'kankerjoden'.



Ruim honderd mensen werden na die wedstrijd aangehouden. De eerste vijf van hen stonden vanmorgen terecht in de Rotterdamse rechtbank, vanmiddag volgen er nog vijf. ,,Geweld tegen de politie is volstrekt onaanvaardbaar", motiveerde de officier van justitie haar strafeisen. Dat het ook nog om voetbalgerelateerd geweld gaat, werkt volgens haar eveneens strafverzwarend.



In de eerste groep verdachten variëren de leeftijden van de mannen van 21 tot 38 jaar. Ze komen uit Rotterdam, Hoorn, Bovensmilde, Dordrecht, Hellevoetsluis, Alphen aan den Rijn en Krimpen aan den Rijn.



Later deze maand volgen nog enkele zittingen in de extra beveiligde rechtszaal van de Rotterdamse rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) wil voor het eind van het jaar rond de vijftig zaken hebben afgedaan. De relschoppers wordt vooral openlijke geweldpleging ten laste gelegd.



Na de rellen in de Rotterdamse binnenstad plaatste de politie herkenbare beelden van relschoppers online. Een aantal van hen meldde zich direct bij de politie, waaronder twee van de verdachten woensdag. Een derde man werd door de politie herkend, omdat hij al vaker daarmee te maken heeft gehad. Twee mannen gingen niet zelf naar de politie en konden een paar weken later na tips worden opgepakt.



Het vijftal gaf allemaal aan spijt te hebben van hun daden. Ze lieten zich opjutten door andere aanwezigen, waren aangeschoten, hadden naar huis moeten gaan in plaats van in het centrum te blijven en schamen zich nu, lieten ze de rechter weten. Allen beloofden hun leven te beteren.



Een enkeling vindt voetbal niet eens leuk, gaf hij woensdag toe. De rest wel, Feyenoord en de liefde voor de voetbalclub is met de paplepel ingegoten, vertelde een van de verdachten. De rechter vroeg hem met Rotterdamse tongval: ,,U bent een echte Rotterdammert, is het niet?"