Taakstraffen voor Feyenoordfans na rellen in binnenstad Rotterdam

Marathon op blote voeten in Rotterdam

13:35 Niet over een half jaar, maar aanstaande zaterdag al is er in Rotterdam een marathon. En niet eentje zoals we die gewend zijn, maar een zogeheten Barefoot Marathon: 42 kilometer rennen op blote voeten. Het deelnemersveld is 'ietsje' kleiner dan bij de editie in april. Zo'n vijftien mensen doen mee aan deze eerste Rotterdamse editie.