Taakstraffen voor rellen bij Turks consulaat

updateVijf mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen voor de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. De hoogste straf is voor de 36-jarige Schiedammer Gokhan C. die tegen het hoofd van een ME'er schopte. Hij hoorde twee weken geleden een celstraf tegen zich eisen.

De Schiedammer heeft van de rechtbank een taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen. Hij schopte een gestruikelde ME'er tegen zijn hoofd, waardoor diens helm afvloog. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op. ,,Maar het is een wonder dat hij er niet meer letsel aan over heeft gehouden", zei de rechter vanmiddag.

Het Openbaar Ministerie pleitte eerder voor een gevangenisstraf van vijf maanden. Dat de straf beduidend lager is uitgevallen, is mede te danken aan het feit dat de Reclassering positief heeft gerapporteerd over de man en dat hij niet eerder voor een vergelijkbaar misdrijf in aanraking is geweest met justitie. Kort voordat hij de ME'er schopte had C. nog geprobeerd de boel te sussen, maar kreeg hij een klap van een agent.

Vier andere mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen van 40 tot 120 uur. Ze hebben zich allemaal schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, stelt de rechtbank. Onder hen is een minderjarige jongen, die bekende een steen te hebben gegooid naar een politiebusje. Hij kreeg de laagste taakstraf (40 uur) opgelegd.

Een andere destijds minderjarige verdachte is vrijgesproken. Op beelden is te zien dat de jongen iets gooit, maar het is niet duidelijk of het een steen is en wie of wat zijn doelwit was. Tegen de tiener was 100 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist. De jongen verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij een leeg drinkpakje weggooide.

Diplomatieke rel

De ongeregeldheden braken vorig jaar uit na een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken wilde in Rotterdam campagne voeren voor een Turks referendum, maar daar stak Nederland een stokje voor. Een andere minister werd uiteindelijk gestuurd, maar ook zij mocht niet bij het consulaat spreken en werd het land uitgezet.

Voor de rellen werden uiteindelijk zeventien mensen opgepakt. Zes van hen moesten voor de rechter verschijnen voor het gooien van stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk. Volgens de rechtbank staat vast dat de relschoppers niet gecoördineerd handelden, zoals dat bij voetbalrellen vaak wel gebeurt.