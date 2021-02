Taartjes eten zonder schuldgevoel? Layla’s gebakjes zijn gezond én lekker

Politie beëindigt feestje in bedrijfs­pand in Rotterdam-Kralingen: feestvier­ders verstoppen zich in kamer

17:33 De politie heeft zaterdagavond in een bedrijfspand aan de Haltewachter in Rotterdam-Kralingen een feestje beëindigd. Dit heeft de politie maandag bekend gemaakt. De gasten probeerden zich tevergeefs te verstoppen in een afgesloten kamer. Daarnaast werden er meerdere waterpijpen en lachgastanks gevonden.