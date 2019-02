Tachtig superboa's bevoegd om overlastgevers op de bon te slingeren

In de strijd tegen overlast of vernielingen op straat krijgen in Rotterdam tachtig handhavers extra bevoegdheden om veroorzakers van overlast op straat aan te pakken. Er zijn dan 120 bijzondere opsporingsambtenaren, die net als de politie overtreders mogen bekeuren. Een verdrievoudiging.