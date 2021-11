‘Talkshowarts’ Matthijs van der Poel heeft nu zelf corona: 'Ben moe en heb spierpijn’

column Jij checkte in en uit. De hele dag. Wat dácht je?

Het was een rotdag. Moe, stinkende coupés, aansluiting gemist en tijdens het debat hoorde ik dat een kennis in Duitsland op sterven lag. Haar kinderen wonen in Irak. In de trein terug mailde ik alvast organisaties en personen die konden helpen bij een visumaanvraag. Zo ook om één uur ’s nachts op het doodstille Wilhelminaplein.

10 november