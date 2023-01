Tankopslagreus Vopak wil waterstoffabriek bouwen in Rotterdamse haven

Tankopslagreus Vopak heeft het voornemen om een waterstoffabriek in de Rotterdamse haven te bouwen. Het project moet er in de toekomst voor zorgen dat de duurzame stof makkelijker vervoerd en opgeslagen kan worden op de Maasvlakte.

Vopak wil investeren in nieuwe energie en duurzame grondstoffen. Daaronder valt waterstof, een gas wat door haventopman Allard Castelein al eens werd omgedoopt tot ‘de nieuwe olie’. Net als met aardgas kun je er op koken, alleen komt nu geen broeikasgas CO2 vrij. Het is ook mogelijk om in waterstof elektriciteit op te slaan en dát maakt het echt handig.

Maar de import van het gas, dat vaak met tankers uit landen in Zuid-Europa, Noord-Afrika en Azië wordt gehaald, heeft heel wat voeten in de aarde. Zo is een temperatuur van maar liefst -253 graden Celsius nodig om waterstof te vervoeren. Daarnaast zijn er voor de opslag van het gas tanks nodig die een zeer hoge druk kunnen weerstaan. Met de nog te bouwen fabriek is dat verleden tijd, zegt Vopak.

Via nieuwe technieken in de fabriek is het transport onder extreem lage temperaturen en de opslag in hogedruktanks niet meer nodig. Samen met het Duitse waterstofbedrijf Hydrogenious heeft het bedrijf zich financieel gecommitteerd aan het project. Een definitieve investeringsbeslissing is nog niet genomen. Daarvoor moet eerst onder meer het vergunningstraject succesvol worden doorlopen.

