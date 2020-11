Tante Cor zat in het verzet en overwon corona. Op haar 107de ging ze vredig naar de Heer

Hotels hopen op goede kerst: ‘Mensen zijn het zat, maar doorde­weeks is het erg stil’

24 november Het is hopen op een goede kerst, voor de hotels in Rotterdam en omgeving. Hoewel het de enige plek is waar je uit eten kan - mits je een kamer bijboekt - blijft het er stil. Vooral doordeweeks. Een kamer huren om in alle rust te kunnen werken gebeurt in Amsterdam wel, maar in Rotterdam niet of nauwelijks.