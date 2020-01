Tantramasseur (54) uit Rotterdam gaat de cel in voor seksueel misbruik patiënten

‘Belangrij­ke getuigen’ in onderzoek naar dood Raisa hebben zich nog niet gemeld

15:00 De man of mannen met wie de vorige week onder verdachte omstandigheden overleden Raisa Fairbairn (28) is gezien, hebben zich nog altijd niet gemeld bij de politie. ,,We zijn nog op zoek naar hen’’, zegt een woordvoerder. Het onderzoek van het NFI naar de doodsoorzaak van de danslerares is afgerond. Over de uitkomst daarvan worden door de politie geen mededelingen gedaan.