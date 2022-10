Tarieven openbaar vervoer gaan mogelijk flink omhoog, wel pleidooi voor 0 procent btw

Het is ook de bedoeling dat de dagkaarten en 2-uurskaarten van de RET 50 cent duurder worden. RET-directeur Maurice Unck schrijft in een bericht: ,,Reizigers meer laten betalen voor het ov is het laatste wat we willen. We hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan om een duurder kaartje te voorkomen. Maar om de kostenstijgingen op te vangen, is het nu onvermijdelijk.’’ Volgens de directeur kan het btw-vrij maken van het openbaar vervoer helpen om de prijsstijging te compenseren en om het openbaar vervoer toegankelijk te houden.