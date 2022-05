Tassen vol bankbiljetten, fraude met vastgoed: ex-advocaat verdacht van witwassen crimineel geld

Capelle incasseert mokerslag en weer dubbele cijfers voor Rijsoord: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Hoofdklasser Capelle incasseerde een mokerslag in de titelrace door de nederlaag tegen concurrent FC Rijnvogels. En Rijsoord, dat al is gedegradeerd uit de hoofdklasse, noteerde de dubbele cijfers tegen ARC. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Rotterdam en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

15 mei