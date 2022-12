Taxateur moet mensen met antieke boeken vaak teleurstellen: 'Soms bijna psycholoog nodig’

Politie houdt twee mannen met vuurwapen aan op snelweg na bedreiging in Rotterdam-West

De politie heeft zondagmiddag twee mannen aangehouden op de snelweg bij de afslag Den Hoorn na een eerdere bedreiging in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West. In de auto van de verdachten is een vuurwapen aangetroffen.

15:13