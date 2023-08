Taylor Swift gaf haar chauffeurs een vette bonus, daar kan Sinter-Carrie overheen

Avontuur, drama en sci-fi: Film in ’t Park keert terug

Park De Plantage in Schiedam is binnenkort weer het toneel van Film in ‘t Park. Op drie avonden worden er films in de buitenlucht vertoond. De openluchtcinema wordt gecombineerd met live muziekoptredens, georganiseerd door het Suikerzoet Filmfestival.