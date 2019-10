Tbs en 16 jaar cel geëist tegen Ton L. voor moord op moeder Mona (79): ‘Ik wilde het eigenlijk met mijn handen doen’

De officier van justitie stelt dat Ton L. zijn moeder Mona met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht: moord. Ton L. heeft de 40.000 euro die hij van de rekening van zijn moeder had opgenomen, vergokt, citeerde de rechtbank eerder vanmorgen uit zijn verklaringen. Mona Baartmans wilde het geld terug, maar de zoon had niets meer over. Het bleek de inleiding tot de moord waar hij van wordt verdacht. Justitie wil dat hij de 40.000 euro terugbetaald aan de nabestaanden.

Quote Op het moment dat ik in de auto stapte, wilde ik het met mijn handen doen of met het sjaaltje dat ze om had. Toen zag ik de tiewraps liggen Verdachte Ton L. De verdachte toonde geen emoties en evenmin een spoortje van berouw over het doden van zijn moeder Mona. Ton L. heeft zijn moeder gewurgd met een grote tiewrap van 78 centimeter die in de bouw wordt gebruikt. Dat gebeurde bij het verpleeghuis in Den Haag waar zijn vader verblijft. Hij verklaarde bij de politie na het doden van zijn moeder naar de Chinees te zijn gereden. Daar zou hij lang op zijn loempia’s hebben moeten wachten. Zijn moeder verborg hij onder een plaid voor de voorstoel.

Schep en lantaarn

Thuis in Oud-Beijerland, op 23 september 2018, haalde Ton L. een schep en lantaarn uit de schuur, om daarna naar Heinenoord te rijden. Daar wachtte hij in de stromende regen tot de kust veilig was en mensen die hun hond uitlieten, weg waren.

De rechtszaak leek vooral te gaan over de vraag of er sprake was van moord óf doodslag op Mona Baartmans. L. verklaart over het wurgen van zijn moeder: ,,Op het moment dat ik in de auto stapte, wilde ik het met mijn handen doen of met het sjaaltje dat ze om had. Toen zag ik de tiewraps liggen.’’

Quote Heb je geen gevoel of liefde, geen geweten of wroeging? Je hebt alleen spijt dat het is uitgekomen. Iemand die hiertoe in staat is en zijn moeder als oud vuil achterlaat, mag nooit meer terugkeren in de maatschap­pij. Hans, broer van de verdachte Ton L. heeft veel problemen gehad in relaties. In verklaringen van ex-partners komt een rode draad van geweld en stalking naar voren, meldt de rechtbank. Allemaal onzin, vindt de verdachte zelf. Hij werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor poging tot doodslag.



Volgens deskundigen heeft Ton L. een langdurige behandeling via tbs met dwangverpleging nodig. Ook dan zijn de prognoses niet goed, omdat de verdachte zijn eigen problemen niet inziet. Het risico dat hij in de toekomst opnieuw gewelddadig wordt, is groot, stellen de deskundigen. Hij heeft volgens hen een persoonlijkheidsstoornis en bagatelliseert zijn problemen.

Spijt

Een nabestaandenverklaring wordt namens broer Hans voorgelezen: ,,Heb je geen gevoel of liefde, geen geweten of wroeging? Je hebt alleen spijt dat het is uitgekomen. Iemand die hiertoe in staat is en zijn moeder als oud vuil achterlaat, mag nooit meer terugkeren in de maatschappij.’’

Volgens zijn broer heeft Mona haar eigen dood voorspeld na de verkoop van haar huis. ,,Nu ik geld heb, kan ik wel eens Tons volgende slachtoffer zijn.’’