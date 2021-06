Te koop: de songfestivalschoenen van Hugo de Jonge (slechts één keer gedragen)

Binnenkijken Geen groene vingers en toch wonen in het groen? Kim doet het gewoon

26 juni Sinds drie jaar woont Kim van Eijnatten in de zomermaanden op haar volkstuintje bij Tuinvereniging Tuinderslust in Rotterdam Overschie. De inrichting heeft wat weg van een mini festival met Aziatische invloeden. Niet gek, want daar reisde ze voor corona geregeld heen om stoffen in te kopen voor haar eigen kleding- en accessoireslabel Nonsens.