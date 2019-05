Teddy uit Spijkenisse heeft ME: ‘Ik heb niet het standaard leven van een 25-jarige’

Tien jaar geleden kreeg de nu 25-jarige Teddy Kasteel uit Spijkenisse voor het eerst te maken met klachten. Naast de vermoeidheid, die de ziekte met name kenmerkt, heeft Teddy een waar palet aan symptomen: ,,Ik ben vaak vergeetachtig, kan moeilijk op woorden komen en vind het lastig om een samenhangend verhaal te vertellen. Ik heb ook pijn, met name in mijn rug, en moet constant op mijn hartslag letten. Per dag heb ik zo’n 2 à 3 uurtjes bruikbare tijd. Dan help ik met koken, of doe ik wat boodschappen. Niet het echt standaard leven van een 25-jarige’’, zegt ze toch met een lach.