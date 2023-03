Tegeltaxi weer van stal om gewipte tegels op te halen

Deze tegels worden hergebruikt. Eerst worden ze vergruisd, waarna ze gebruikt worden onder het wegdek bij het aanleggen van wegen en dammen. Op die manier maakten in Rotterdam vorig jaar 135.000 tegels verruild voor groen. Sinds de eerste editie in 2020 zijn dat er in heel Nederland al ruim 4,3 miljoen. In totaal doen dit jaar 150 gemeenten mee.