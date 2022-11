Tekenaar van ‘Sjors en Sjimmie’ en rappende oma tijdens de Stripweek van de Leeszaal in Rotterdam

Een Stripweek: is dat alleen voor kinderen? ,,Zeker niet! Het wordt voor ons ook nog een beetje een verrassing wie er op af gaat komen, dit is ons eerste jaar, maar er is juist voor de echte liefhebbers genoeg om te bezoeken. Met de basisscholen in de buurt hebben we een striptekenworkshop en een straattekenwedstrijd georganiseerd. De rest van het programma is vooral voor volwassenen.’’

Is er zoveel over strips te vertellen dat je er een week mee kunt vullen?

,,In eerste instantie wilden we er een avond van maken, maar omdat we zulke leuke reacties kregen van onze omgeving en uit de stripwereld, hebben we besloten er een heel weekprogramma van te maken. Het Stripschap was ook heel enthousiast, het heeft heel veel geholpen in de organisatie. De hele week worden ook panelen tentoongesteld die we van het Stripschap te leen hebben gekregen. Hierop is het verhaal van vier bekende Rotterdamse striptekenaars te zien. Eentje daarvan is Aimée de Jongh, zij won dit jaar de Stripschapprijs en als vrouw willen we haar graag nog wat extra aandacht geven. Vrouwen zijn toch wel ondervertegenwoordigd in de stripwereld.’’