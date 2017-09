Tekort aan Hoekse brandweerlieden

Zomaar vrijwilliger bij de brandweer worden is daarnaast niet voor iedereen weggelegd. ,,Bij de brandweer moet je natuurlijk ook wat conditie hebben en niet bang zijn aangelegd voor bepaalde situaties. De selectie is nota bene ook nog eens zwaar, er zijn strenge eisen, waardoor niet iedereen zomaar bij de brandweer vrijwilliger kan worden'', zegt de vicevoorzitter.



,,En als 's nachts of in het weekend de bel gaat, moet je ook acteren. Dus je moet het ook leuk vinden. Er zijn natuurlijk veel brandweervrijwilligers die buiten de regio werken. Ik kan me voorstellen dat het een probleem is om in sommige gevallen op tijd op de kazerne te komen."