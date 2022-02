Tekort aan studentenhuisvesting in Rotterdam schrijnend: studenten zwerven van bank naar bank

Sommigen zitten in de badkamer, omdat dit de enige plek in huis is waar ze rustig kunnen studeren. Mbo-docenten schrikken van wat ze tijdens de onlinelessen zien van de omstandigheden waarin veel leerlingen leven. Topman Ron Kooren van Albeda luidt de noodklok over het tekort aan studentenhuisvesting in Rotterdam.