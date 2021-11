Telefoonrover Yven A. (19) werd door de bel gefilmd en heeft nu een gevangenisstraf gekregen

Mirjam zamelt spullen in voor moeders met kleine beurs: ‘Een kindje kan niet zonder warme kleren’

Ze weet hoe het voelt om je als moeder zorgen te maken over het kopen van luiers en kleertjes voor je pasgeboren kindje. Mirjam Boelhouwer zat in de bijstand toen ze zwanger was van haar zoontje. Haar financiële situatie is inmiddels verbeterd, maar ze is die tijd nooit vergeten. Om anderen te helpen zette ze onlangs een luierbank op in Spijkenisse. ,,Ik kreeg hulp uit mijn omgeving, maar veel ouders hebben dat geluk niet.’’

30 oktober