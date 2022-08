Terminale patiënt was tienduizendste bezoeker van Museum Rotterdam: ‘Hij was ontzettend blij’

Gewoon doen: een eerbetoon aan weldoener Kees Veldboer, die in zijn spijker­broek naar de koning ging

Op de Spido, waar de eerste patiënt van Ambulance Wens in 2007 zijn laatste rondvaart kreeg, is gisteren het levensverhaal van de oprichter van de stichting, wijlen Kees Veldboer, gepresenteerd. Zoon Kees (35) nam het eerste boek in ontvangst. ,,Ik probeer niet in de valkuilen van mijn vader te lopen.”

