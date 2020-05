Terugkijken: Rotterdam viert de vrijheid met een spectaculaire droneshow

Hoewel het niet de bedoeling was dat iedereen het werk kwam bekijken, zijn de beelden opgenomen als aanmoediging om met elkaar door deze crisis heen te komen. De droneshow – zonder het grote, rode hart – werd eerder vertoond tijdens het bekende festival Burning Man in Amerika.



De Nieuwe Maas, met op de achtergrond de Rotterdamse iconen, is hoe dan ook een mooie plek voor een luchtshow maar er is ook bewust gekozen om het boven het Erasmus MC te doen. Daar waar al weken keihard wordt gewerkt in de strijd tegen het virus. Pianist Joep Beving begeleidde de show muzikaal tijdens de livestream.



,,De mensheid heeft op dit moment te maken met de grootste mondiale crisis van onze generatie. Niet eerder werd onze individuele en collectieve vrijheid zo erg op de proef gesteld als nu”, stellen de makers van het kunstwerk. ,,Dat we als mens volledig afhankelijk zijn van elkaar wordt juist nu extra duidelijk. De toekomst heeft alleen waarde als we deze samen en duurzaam vanuit het grotere belang opbouwen. Daarom is dit kunstwerk, in de huidige crisis en tijdens Bevrijdingsdag, relevanter dan ooit.”