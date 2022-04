Terwijl zovelen het moederhart van de Kuip nodig hebben, is het opnieuw onzeker of het stadion blijft

opinieEen van de punten waarop Leefbaar en Denk samen in het verleden lijnrecht tegenover VVD en D66 stonden, is een nieuw stadion voor Feyenoord. Nu deze vier partijen voor een nieuwe coalitie gaan in Rotterdam, maakt Marijke Mulder van actiegroep Stadion op Zuid zich zorgen over de toekomst van de Kuip.

De Kuip, Moeder Van Alle Stadions, is het stadion waaraan ik, net als veel andere supporters, mijn hart heb verloren. Het is de plek in Rotterdam waar ik - naast het Sophia Kinderziekenhuis voor de zorg van mijn zoon - het vaakst te vinden ben. De Kuip is in het zorgintensieve bestaan, voor mij een toevluchtsoord waar het leven even heel simpel is. Gaat het goed met Feyenoord, dan juich je. Scoort de tegenpartij, dan vloek je. In een complexe en verwarrende wereld is die simpliciteit soms hard nodig. Voor mij en voor anderen. Ook vele Rotterdammers.

Volledig scherm Stadion De Kuip © Pro Shots/Toon Dompeling

Ga een dag zitten in de wandelgangen van het Sophia Kinderziekenhuis of het Erasmus Medisch Centrum en je zult zien dat geld daar keihard nodig is. Er is steeds minder geld voor zorg en de stress is vaak extra ziekmakend. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor naasten, zo ondervond ik zelf ook afgelopen week opnieuw. Juist dan is het zo fijn om op de tribunes de warme deken te voelen van die Moeder die je weer moed inspreekt met ‘You Never Walk Alone’ en ‘Hand in Hand’. Die Moeder die jou met haar dansende tribunes haar troostende aanmoediging laat voelen tot in je botten, tot in het diepst van je ziel.

Geldhonger van de bouwwereld

Bezuinigingen in de zorg staan in schril contrast tot de geldhonger van de bouwwereld die aan de vooravond staat van een verzoek om nóg meer geld van de gemeente om door te gaan met het stadionplan van Feyenoord City. Voor een stadion zonder bezieling en zonder draagvlak bij supporters, zo wees de recente enquête van FSV De Feijenoorder uit. Een plan dat uitblinkt in budgetoverschrijdingen en uitstel op uitstel. Een plan van 2016, waarvoor nog geen schop de grond in is gegaan, maar dat wel al tientallen miljoenen euro’s heeft gekost. Een plan dat alleen nog maar gered kan worden met nóg meer geld van gemeente Rotterdam. Publiek geld dat in handen terechtkomt van projectontwikkelaars, of het nu goed is voor de club of niet. Geld dat gaat in stenen en niet in benen en al helemaal niet naar de Rotterdammer.

Quote VVD en D66 kiezen liever voor beton dan voor de menselijke maat

In de aanloop naar de verkiezingen zei Leefbaar nog luid en duidelijk tegen de komst van dat nieuwe stadion te zijn en voor behoud van de Kuip als voetbalstadion. Een coalitie met daarin ook D66 en VVD maakt dat allerminst zeker. Die kiezen liever voor beton dan voor de menselijke maat. Terwijl zovelen het moederhart van de Kuip zo hard nodig hebben, is het opnieuw allerminst zeker of het stadion blijft bestaan. Kiest Leefbaar Rotterdam voor kwaliteit van leven of heeft de partij een hart van steen?

Hoe dan ook: wij zijn niet te stoppen, wij blijven gaan. Wij zijn sterker door strijd.

Marijke Mulder is adviseur projectorganisatie en systeemontwikkeling . Zij is lid van de actiegroep Stadion op Zuid

