The Beach Boys komen spelen tussen de Rotterdamse containers aan zee

Wat Zeeland doet op de Brouwersdam tijdens Concert at Sea, doet Spido nu ook. Een concert geven op een locatie die onherroepelijk verbonden is met ‘jouw thuis’. En veel Rotterdamser dan de haven krijg je het niet. En daarom is juist dáár het feestconcert van de jarige rederij. Op de Tweede Maasvlakte, met rondom je niets dan zee en containerterminals.

,,Op de parkeerplaats van Futureland wordt een podium gebouwd”, zegt Spido-directeur Leo Blok. ,,Dat moet enorm worden, want er moeten meer dan zeven muzikanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op passen én The Beach Boys.”

Puzzelstukjes

Hij is blij dat het organiseren van deze ‘unieke happening’ is gelukt. ,,Het Havenbedrijf heeft al jaren de wens voor een klassiek orkest op de Tweede Maasvlakte. En toen The Beach Boys in 2017 na een concert vroegen of het mogelijk was om een keer met ons Philharmonisch Orkest te spelen, vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar.”

Blok kan niet wachten tot de desolate plek wordt omgebouwd tot evenementenlocatie. ,,Bezoekers kunnen ervoor kiezen om met een schip van ons aan te meren bij het concert. En wie met de auto komt, wordt per shuttlebus naar het terrein gebracht.”

Luistertip

De Spido-directeur heeft een luistertip voor wie niet kan wachten of zich afvraagt of het concert iets voor hem of haar is. ,,The Beach Boys hebben vorig jaar een album uitgebracht met het Philharmonisch Orkest uit Londen. Dat kun je luisteren als opwarmer.”

Er zijn in totaal 3000 tickets beschikbaar. Wie misgrijpt, kan niet op eigen houtje naar de Tweede Maasvlakte rijden om een glimp op te vangen van de wereldsterren. Je kan daar namelijk nergens je auto kwijt. Voor wie niet bij het havenconcert kan zijn, zijn er misschien nog kaartjes verkrijgbaar voor het concert van The Beach Boys op 3 juli in het Nieuwe Luxor.

Volledig scherm Het concert vindt plaats tussen de containerterminals op de Tweede Maasvlakte. © ANP