Thema van Eurovisie Songfestival in Rotterdam: ‘Open Up’

Met ‘Open Up’ kun je alle kanten op, benadrukt hij. ,,De slogan is bedoeld om aan te vullen. Open up to each other. Open up to music. Open up to Rotterdam. Open up to …vul maar in. Voel de vrijheid om deze slogan op je eigen manier aan te vullen. Zo leren we elkaar ook nog eens beter kennen!’’ De 65ste editie van het Songfestival – voor het eerst sinds 40 jaar weer in Nederland - wordt een heel bijzondere, voorspelt hij. ,,Het is 75 jaar na de bevrijding van Nederland en 80 jaar na het bombardement op Rotterdam. Het moment waarop we straks misschien wel 200 miljoen kijkers vanuit Europa en de wereld verwelkomen in Nederland en Rotterdam maakt deze gelegenheid extra bijzonder”, zegt Bakker.

Feest voor stad

In Rotterdam zélf vinden ze het thema een schot in de roos. ,,Dit past uitstekend bij onze stad én bij de Rotterdamse mentaliteit”, zegt wethouder Said Kasmi (D66, toerisme). ,,Het Eurovisie Songfestival wordt een feest voor de hele stad, voor het hele land en voor alle bezoekers. Wij verwelkomen alle fans en bezoekers met open armen. Open Up to Rotterdam.’’



Directeur Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy is eveneens opgetogen. ,,We zijn heel blij met dit thema’’, zegt ze. ,,Het staat voor verbinding, saamhorigheid, creativiteit, een open houding. We zijn een plek waar we niets anders doen dan mensen met elkaar verbinden, mensen die samenkomen met een zelfde interesse of passie. Dag in dag uit. Bij Rotterdam Ahoy kan in principe alles en iedereen is welkom.’’



Directeur Johan Moerman van Rotterdam Festivals, spin in het web bij het mega-festijn in de Maasstad, is ook in zijn nopjes. ,,We nemen het thema direct op in onze oproep aan al het creatieve organisatietalent in de stad: Open Up to create. Open Up and let’s celebrate together! Alle ideeën die bijdragen aan het feestelijke stadsprogramma zijn van harte welkom.”



Wie een origineel voorstel heeft, kan zich aanmelden op de website van Rotterdam Festivals.