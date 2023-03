‘Tickets voor dumpprijzen’: honderden Feyenoordsupporters toch in Warschau ondanks straf UEFA

met videoOndanks de oproep van Feyenoord om niet naar Warschau af te reizen, zijn honderden supporters toch in de Poolse stad voor de Europa Leaguewedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De kaarten voor de wedstrijd hebben ze gekocht via de website van de Oekraïense voetbalclub. Volgens supporters die nu in Warschau zijn, deed die club de kaarten weg voor dumpprijzen.

,,Ik heb niet meer dan 10 tot 15 euro betaald”, zegt een Feyenoordsupporter die naar Polen is afgereisd. ,,Ze raakten de kaarten niet kwijt. Ik verwacht dat een derde van het stadion leeg is.” Wat deze man, die niet met zijn naam in de krant wil, vindt van de toestroom van supporters naar Polen? ,,Het is goed dat de club toch steun krijgt. Ze gaan met goede bedoelingen.”

Veel supporters verzamelden zich woensdagavond in Irish pub Miodowa in het historische deel van de stad. Ze zingen, hossen en drinken en verheugen zich op de aankomende wedstrijd. Supporter Demi is vanuit Wageningen met de trein naar Warschau gekomen, een reis van twaalf uur. ,,Gezellig met de jongens”, zegt hij. En verder? ,,Zuipen.”

René Brogger uit Rotterdam heeft een paar dagen vrij genomen om van de wedstrijd en het gezelschap van andere supporters te genieten. ,,We gaan winnen”, is hij vol goede moed over de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League. De koploper van de Eredivisie speelt vanavond om 21.00 uur in Polen, omdat er vanwege de oorlog niet in het stadion van Shakhtar Donetsk in Oekraïne gespeeld kan worden.

Ondertussen zorgt Feyenoord voor gefronste wenkbrauwen bij de eigen achterban op sociale media. Terwijl de club oproept om niet naar Warschau af te reizen voor de Europa Leaguewedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, laat de Rotterdamse club via de officiële sociale mediakanalen weten dat leden van de businessclub wél naar de Poolse stad afreizen.

Quote Zijn dat geen Feyenoord­sup­por­ters dan? De UEFA verbood Feyenoord om kaarten aan de eigen supporters voor de wedstrijd te verkopen. De Europese voetbalbond nam die beslissing na ongeregeldheden in en rond het stadion van Sturm Graz in Oostenrijk na een verloren wedstrijd vorig jaar oktober. ,,Feyenoord raadt ten strengste af om de uitwedstrijd te bezoeken, dit is niet toegestaan”, schrijft de club dan ook op de eigen website.

Maar woensdag zetten verschillende ondernemers met een hart voor Feyenoord vanaf Rotterdam Airport toch koers richting Warschau om de spelers te steunen. Van ‘heel bijzonder’ tot ‘schandalig’, verschillende supporters laten hun onvrede blijken over de ‘oneerlijke’ behandeling. ,,Dit is echt vreemd. Ze regelen wel businessclub-kaarten in het stadion. Zijn dat geen Feyenoordsupporters dan?”, zegt een supporter tegen deze site.

Businessclub-leden vallen buiten UEFA-straf

Vorig jaar gebeurde hetzelfde toen Feyenoord tegen Lazio in Rome speelde. Ook toen waren uitsupporters niet welkom, maar ging een groep van zo’n tweehonderd leden van de businessclub wel. Voor hen geldt de UEFA-straf niet, zegt Feyenoord in een reactie. Dat komt omdat zij gebruikmaken van First Category-tickets en die tickets vallen buiten de maatregel.

Ook wijst Feyenoord naar bindende contractuele verplichtingen die de club heeft met voor hun belangrijke partners. Die moeten simpelweg worden nagekomen. Daarbij zegt de club dat ‘als er één groep niet mag komen, dat niet opeens voor alles en iedereen geldt’.

