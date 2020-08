Tien gewonden bij ernstig ongeval op N57, weg in beide richtingen afgesloten

column Nieuw Terbregge? Google toont vooral foto’s van villa’s en water. Een soort zielloos Venetië dus

23 augustus Wie deze dagen terugkomt van vakantie, komt terecht in een soap over een brug. Nee, niet de nieuwe brug over de Nieuwe Maas die Kralingen en Feyenoord zal verbinden. De soap gaat niet over een infrastructurele investering van ten minste een half miljard euro. Nee, nee, niets van dat alles. De brug waar veel om te doen is, moet Nieuw Terbregge met Hillegersberg verbinden.