Tien jaar KanjerKetting Vlaardingen

Stadshaven brouwt een biertje op basis van kunstmati­ge intelligen­tie

De Stadshaven Brouwerij in Rotterdam-West gaat een biertje brouwen dat volledig is gebaseerd op een door een ‘chatbot’ gemaakt recept. Ook het logo wordt ontworpen door een app die draait op kunstmatige intelligentie. De Mayflower Block is vanaf mei verkrijgbaar.