Tien jaar KankerKetting Vlaardingen

Hier worden afgedankte bulldogs opgevangen: ‘Verandert de uitstra­ling? Dan gaat de lol er helaas af’

Van verwaarloosde en mishandelde bulldogs tot honden die vanwege gedragsproblemen zijn afgedankt: Sylvia Michels (50) vangt ze met liefde op in haar ‘Safe House for Bulldogs’. ,,Als ze binnenkomen als een vodje en later trots naar buiten paraderen, weet ik waar ik het voor doe.”