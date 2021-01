Tien tips van thuisleraar Papa Jay: ‘Kan niet, bestaat niet’

Familie Polak runt weer zelf hun ooit tot aan Hoge Raad bestreden boerderij­win­kel

9:00 Bijna een maand is de boerderijwinkel in Poortugaal weer in handen van de familie Polak, die de zaak in 1968 oprichtte. Na een afwezigheid van vijftien jaar, waarbij de familie Van der Leer de groentewinkel naast hun groothandel TotaalVERS uitbaatte, is de hernieuwde kennismaking tussen de Polak-familie en hun klanten een succes.