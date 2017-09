Tiende editie Baroeg Open Air: ‘Nog veel rek in dit festival’

Wat is het succes van het festival?

,,Bij concerten bij het podium Baroeg komt het publiek of voor metal, of voor punk, of voor gothic of drum ‘n bass”, zegt directeur Leon van Rijnsbergen. ,,Bij Baroeg Open Air komen al die niches bij elkaar en komt iedereen elkaar tegen. Dat is bijzonder en dat maakt ons festival uniek in zijn soort. Er hangt altijd een gemoedelijke sfeer, dat is één van de dingen waar we beroemd om zijn geworden.” David Kuiper (promotie): ,,Wij trekken ook publiek dat anders niet naar festivals gaat. Er zijn wel meer metal- en punkfestivals, maar geen festivals die al die muzieksoorten op verschillende podia combineren.”

Baroeg Open Air is gratis. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?

Quote We kunnen het festival gratis houden dankzij de vrijwilligers David Kuiper Van Rijnsbergen: ,,Het kan niet anders. Het festival moet gratis zijn om het laagdrempelig te houden. We hebben 22 bands die zó verschillend zijn, dat kan niet als je entree heft. We hebben wel eens uitgerekend wat het oplevert als we vijf euro vragen voor een kaartje. Maar dan missen we bezoekers en baromzet, terwijl we het die dag juist van de horeca moeten hebben.” Kuiper: ,,We zien het festival ook als promotie voor ons podium. Veel bezoekers komen eerst naar het festival en daarna naar Baroeg. Het is een investering. En we kunnen het festival gratis houden dankzij de vrijwilligers. ” Van Rijnsbergen: ,,Er werken 170 vrijwilligers bij het festival. Sommige mensen nemen een week vrij om mee te helpen opbouwen.” Kuiper: ,,Enthousiaste vrijwilligers dragen ook bij aan de sfeer. Het maakt verschil of er een ongeïnteresseerde uitzendkracht achter de bar staat of een enthousiaste muziekliefhebber.”

Is er iets speciaals aan deze editie?

,,Het nieuwe podium”, zegt Van Rijnsbergen. ,,De Pleesessies. Dat is livemuziek in een oefenruimtesetting, bij de toiletten, onversterkt. Mensen kunnen om de band heen gaan staan en luisteren. Dat is de laagdrempeligheid die we eigenlijk zoeken. En het is een eerbetoon aan het kleine podium dat Baroeg is.’’

Waar kijken jullie zelf naar uit?

Van Rijnsbergen: ,,Ik vind het leuk dat Ryanne van Dorst op het podium staat met haar band Dool. Ze heeft hier eerder opgetreden met Ella Bandita, haar vorige band. We hebben eigenlijk de regel dat iemand niet twee keer op Baroeg Open Air mag staan, maar voor Ryanne maken we een uitzondering. Ze is ook ambassadeur van onze club.” Kuiper: ,,Ik verheug me op Funtcase, dat is dubstep waarbij het gezicht van je schedel schuurt. Ik ben heel benieuwd hoe het publiek daarop reageert.” Van Rijnsbergen: ,,En Dog eat Dog, dat is één van de grote namen. Ze staan bij ons ’s middags omdat ze ’s avonds nog naar een festival in België moeten.”

Op naar de twintigste editie?