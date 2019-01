Tiener (14) neemt vuurwapen mee naar school in Rotterdam-Zuid

Maarten van der Weijden vertelt over zijn avonturen tijdens zwemelfste­den­tocht in Oude Luxor

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden treedt in februari voor het eerst op in het Oude Luxor. Hij vertelt over zijn ontberingen tijdens de Elfstedentocht die hij zwom. Ook komen zijn leven en de lessen die hij leerde aan bod in de avondvullende show in het Oude Luxor.