Tiener (14) vijf maanden naar jeugdgevangenis voor bijna fatale steekpartij bij Gemini College

De straf is iets lager uitgevallen dan door de officier van justitie was geëist: twaalf maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank vindt het belangrijk dat de jongen zo snel mogelijk aan zijn behandeling kan beginnen. De jongen, die ten tijde van het misdrijf 13 jaar was, zat tot vandaag honderd dagen in voorarrest en moet nu nog twee maanden achter de tralies blijven.

Slagaders

Het is aan personeelsleden van de school te danken dat het slachtoffer het bizarre avontuur nog kan navertellen: de medewerkers drukten de slagaders van de hevige bloedende tiener dicht totdat de ambulance er was. De jongen was onder meer geraakt in een long en zijn lever. De zwaargewonde tiener werd met een spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht en vocht daar voor zijn leven.

De twee jongens hadden ruzie met elkaar en spraken af om het er na de les uit te praten. Dat liep uit op een vechtpartij waarbij de verdachte een mes pakte. Het 16-jarige slachtoffer werd op meerdere plekken gestoken, maar had dat niet direct door. De advocaat van de 14-jarige scholier bepleitte tijdens de rechtszaak van twee weken geleden vrijspraak omdat de jongen uit noodweer zou hebben gehandeld. De rechtbank ging daar niet in mee. Die stelt dat de verdachte wist dat er iets stond te gebeuren. Het slachtoffer, dat twee koppen groter is dan zijn belager, was met zijn ouders in de rechtszaal aanwezig om de uitspraak aan te horen.



De veroordeelde tiener, een voetbaltalent dat op 11-jarige leeftijd een contract bij de Feyenoord Academy tekende, verscheen in trainingspak voor de rechtbank. Hij moet als zijn straf is uitgezeten worden behandeld, in therapie gaan en hij heeft zich te houden aan enkele bijzondere voorwaarden. De ouders van de jongen moeten voor de schade opdraaien, omdat hun zoon minderjarig is.