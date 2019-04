De 16-jarige jongen die ervan wordt verdacht in januari bij een overval de bedrijfsleider (40) van een Coop- supermarkt in Ridderkerk te hebben neergestoken, moet vanochtend voor de jeugdrechter verschijnen. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij tijdens eerdere verhoren heeft bekend. De advocaat van het slachtoffer bevestigt dat.

Het betreft een zogenoemde pro formazitting waarbij de zaak tegen de tiener nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren. Media en andere belangstellenden hebben geen toegang.

De officier van justitie zal bekend maken hoe het met het onderzoek staat en wat de jongen ten laste wordt gelegd. De tiener kan worden aangeklaagd voor een poging tot moord dan wel doodslag.

Bij de overval op vrijdag 18 januari liep de bedrijfsleider van de supermarkt aan het Vlietplein een levensgevaarlijke steekwond op toen hij wilde ingrijpen. De man werd met een groot mes in zijn borst gestoken en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij enkele dagen kunstmatig in coma gehouden. De man is er nog steeds niet best aan toe. Hij heeft ernstige lichamelijke complicaties.

Minderjarigen

Er werden destijds meerdere minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval, maar ook van woninginbraken, straatroven, bedreigingen en mishandelingen. De jongens vormden een bende die in wisselende samenstellingen opereerde. In totaal werden acht jongens van tussen de 14 en 17 jaar opgepakt. Het vermoeden bestaat dat enkele van hen in november 2018 ook al probeerden de Coop te overvallen.

Voor wat betreft de verdachte die wordt verweten de bedrijfsleider te hebben neergestoken, is het vraag of hij wordt vervolgd volgens het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht. Dat wordt bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak bepaald. De mate van het gebruikte geweld speelt daarbij een voorname rol.