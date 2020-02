Tiener (17) wordt gestoken na uit de hand gelopen beroving

Herman Hell: ‘Zalmhuis moet weer plek worden voor alle generaties’

De visserssloep voor de deur van het woensdag weer tot leven komende restaurant Zalmhuis is van kleur verschoten. Sinds horecaondernemer Herman Hell (44) de scepter zwaait in het opvallende paviljoen op de grens van Capelle en Rotterdam, is-ie zalmroze. ,,Tsja, als er één plek is waar je wat moet met die kleur, dan is dat het Zalmhuis'', grapt Hell.