Tiener dood na steekpartij in Rotterdamse woning: 16-jarig meisje aangehouden

UPDATEBij een steekpartij in een woning op de Mathenesserdijk in Rotterdam is woensdagavond een tienermeisje overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie hield in dezelfde woning een 16-jarig meisje aan. ,,Waarom zou iemand háár willen neersteken? Zij is de laatste persoon bij wie ik dit zou verwachten.”