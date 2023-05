Tientallen bij herdenking bombardement van 1940 bij beeld Zadkine

LIVE eredivisie | Kampioens­schaal komt aan bij Kuip, geen verrassin­gen in opstelling Arne Slot

Feyenoord kan vandaag de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis behalen. De ploeg van trainer Arne Slot heeft aan een thuiszege op Go Ahead Eagles genoeg voor het kampioenschap in de eredivisie. De aftrap in de Kuip is om 16.45 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hoe Rotterdam toeleeft naar de kampioenswedstrijd is hier te volgen.