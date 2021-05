Tientallen Feyenoordsupporters dringen Kuip binnen met fakkels en vuurwerk, nog altijd druk bij stadion

Nog altijd druk naast de Kuip

Naast de Kuip is het nog altijd druk: enkele honderden supporters hebben zich daar verzameld. Sommigen uiten hun ongenoegen over de plannen voor een nieuw stadion. Boven de Feyenoord Fanshop zijn twee spandoeken - ‘Stop! Feyenoord City ’ en ‘Clubbelang boven eigen belang’ - gehangen. De politie wist van de bijeenkomst en staat met ‘genoeg mensen’ paraat. De sfeer is volgens een zegsman goed.

De politie heeft niemand aangehouden voor het binnendringen van de Kuip, meldt de woordvoerder. ,,We moeten een afweging maken: aanhoudingen verrichten met het risico dat de situatie uit de hand loopt - terwijl daar toen geen sprake van was - óf de supporters hun ding laten doen en zo de rust bewaren. Daar hebben we voor gekozen.”

Steun

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis zei na afloop tegen ESPN dat zijn team de actie in het stadion opvatte als een blijk van steun. ,,Ik schrok eigenlijk niet. Ik zit hier nu vijf jaar en ben wel wat gewend. Zo kennen we ze eigenlijk wel. Het is van hen uit natuurlijk positief bedoeld, om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het als team opgevat. We zijn even naar ze toe gegaan om te klappen, toen was het ook snel weer voorbij. Ik denk dat weglopen minder zin had gehad. We hebben het zo goed opgelost.”